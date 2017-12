Par Ouï-dire - Piletta Remix par le Collectif Wow! - 25/12/2017

Une Fiction Radio-électro-phonique Live ! pour petits et grands par le Collectif Wow !

Piletta remix, c'est L'histoire d'une petite fille intrépide, qui brave tous les dangers d'un monde inconnu pour sauver sa grand-mère. Un conte initiatique pour les oreilles. Sur scène, trois comédiens et un électromusicien jouent, bruitent, chantent et électromusiquent ; face à eux, un ingénieur du son mixe l'ensemble, le saupoudre d'effets plus ou moins spéciaux et y apporte sa petite touche de technique et de fantaisie. « Piletta ReMix » est la version live et électronique de « Piletta Louise ». Tout (ou presque) se fait à cinq et en direct : narration, chansons, ambiances, bruitages, effets et création musicale.

Interprétation : Emilie Praneuf, Benoit Randaxhe, Florent Barat

Création musicale live : Sébastien Schmitz, Thomas Forst

Avec le soutien du FACR

Casting et équipe Animateur Pascale TISON