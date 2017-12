Par Ouï-dire - Les petits vêtements de Véronique, par Vinciane Moeschler - 22/12/2017

Depuis des décennies, on habille les fratries de la même manière.

Pour des raisons économiques, esthétiques, pour ne pas faire de jaloux, qu'ils soient jumeaux ou non, qu'ils soient consentants ou dans l'obligation de répondre à un désir parental, de nombreux frères ou sœurs ont portés en même temps, des vêtements identiques.

C'est ce sujet banal et confrontant qui a inspiré l'artiste plasticienne Véronique Decoster. Depuis plusieurs années, elle collecte, peint, photographie, brode, écrit sur les petits vêtements de son enfance. Ceux qu'elle et sa sœur portaient. Deux petites filles différentes. La brune et la blonde. Seize mois d'écart. Mais des habits semblables. Presque trop.

Elle recueille aussi autour d'elle, les témoignages de ceux qui ont vécu la même histoire, une histoire fragmentée autour du vêtement.



Un documentaire de Vinciane Moeschler

Casting et équipe Animateur Pascale TISON