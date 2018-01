Par Ouï-dire - Dick Annegarn - 03/01/2018

Dick Anngarn cultive les mots-sésames, les paysages où marcher. Voix nomade, éclusier, homme des bateaux et des vélos, citoyen libertaire du monde, de port en oasis, homme des bafouilles, des bégaiements des sons qui s’attirent, des mots qui font musique et des musiques qui appellent leurs mots. On a rencontré Dick Annegarn de passage à Bruxelles. Le temps d’évoquer Vincent et Théo, les frères, le vélo et le bateau à flanc de montagne, un monde d’air et d’eau d’un hollandais devenu natif de la langue française. Dick Annegarn lance un collectage de chansons traditionnelles dans toute la francophonie. Il sera en Belgique avec sa caravane en mai 2018 à Verviers, Bruxelles( Atomium du 8 au 18 mai) et Mons.