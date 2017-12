Par Ouï-dire - Augustine ou la nostalgie des origines d'Yves Robic - 29/12/2017

Yves Robic pensait qu'il y avait un mur. Que la maison s'arrêtait là. Et soudain s'ouvrait une brèche, un passage… Derrière : d'autres pièces, des couloirs, des portes, des personnes. Une autre vie où il découvre sa mère jeune, féminine comme il ne l'a jamais vue. Entourée de frères jusque-là inconnus, cachés, emmurés… Quelques photos reçues par mail, une nuit, énigmatiques et silencieuses… Ils sont tous morts depuis bien longtemps. Sauf Augustine… Et si le passé ne resurgissait jamais que sous la forme d'une joie tragique? Une question que pose avec tendresse Yves Robic. Augustine, la nostalgie des origines" : Un carnet sonore d'Yves Robic Une production du Sonoscaphe (www.sonoscaphe.be) avec le soutien du Fond d'Aide à la Création Radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'acsr