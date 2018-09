Pape & homosexualité : Que révèle le tapage provoqué par ses propos ? - Les Décodeurs -...

Dimanche dernier, un journaliste demandait au pape ce qu'il conseillerait à un père auquel son enfant confie son homosexualité. Le pape répond. Il parle de prier, de ne pas condamner, de dialoguer avec l'enfant, de comprendre. Puis il ajoute cette phrase : "... il y a alors beaucoup de choses à faire par la psychiatrie. " Les mots sont repris par tous les médias, la toile s'emballe, un hashtag, ni pape ni psychiatre, apparaît. La critique est virulente et largement relayée, plusieurs jours durant, sur les réseaux sociaux, dans les éditos de presse. Pourquoi cette réponse du pape François a-t-elle fait un tel tapage ? A-t-il dérapé ? Pourquoi les médias adorent-ils " détester " le pape ? Nous recevons Nicolas Baygert, professeur de communication à l’IHECS et à Sciences Po Paris, et Matthieu Peltier, professeur de philosophie à l’EPHEC et chroniqueur.

Émission Les Décodeurs