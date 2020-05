Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Paolo Giordano, l'écrivain de "La Solitude des nombres premiers" et docteur en physique théorique, pour son livre "Contagions", disponible gratuitement sur le site du Seuil et qui sortira en librairie ce jeudi 28 mai.



Paolo Giordano a écrit "Contagions" dans le feu de l'urgence, alors que l'expérience du confinement démarrait en Italie - avant de toucher la France. Le Seuil s'apprêtait à publier ce texte début avril, car ce témoignage est un éclairage fort, stimulant et profond sur la pandémie, ses possibles sources, ses implications et les changements qu'elle opérera sur notre vie et notre pratique du monde, dans l'immédiat et à long terme. Le Seuil a donc décidé de l'offrir en libre accès, considérant "Contagions" comme une intervention d'utilité publique, participant de la nécessaire information de chacun. Avant sa sortie en librairie ce jeudi 28 mai. L'auteur reversera une partie de ses droits d'auteur pour la gestion de l'urgence sanitaire et la recherche scientifique.