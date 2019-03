Oscar Coop-Phane - Entrez sans frapper - 04/03/2019

L'écrivain français Oscar Coop-Phane pour son roman "Le Procès du Cochon" (Grasset).



Dans un village et un temps reculé, un monstre croque la joue et l'épaule d'un bébé laissé quelques instants seul par sa mère, puis repart tranquillement vers la forêt. Il est bientôt rattrapé par une horde d'hommes décidés à le tuer, mais dans le monde des hommes, la justice, comme la mort, se rendent au tribunal. Même si le monstre en question est un cochon qui n'a ni conscience ni parole pour se défendre. Peut-on se faire entendre sans mots ? Les gendarmes l'embarquent donc et le jettent en prison, avant son grand procès. Dans un texte court et puissant, Oscar Coop-Phane nous raconte le procès d'un cochon, à l'image de ceux qu'on intentait aux animaux jusqu'à la fin du XVIIIème siècle, une pratique aussi étrange que méconnue de nos jours.

Émission Entrez sans frapper