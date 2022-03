Opinions : CDH sur Auvio

<b><font style = "font-size: 10pt; font-family:ARIAL;" color = "#000000"></font><font style = "font-size: 8pt; font-family:ARIAL;" color = "#000000">Opinions est un magazine sociétal qui laisse la parole aux grands partis politiques démocratiques présents en Belgique francophone et aux associations professionnelles, tant patronales, comme la Fédération Wallonne de lAgriculture et lUnion des Classes Moyennes, que syndicales, FGTB, CSC et CGSLB.<p> &nbsp;</p><p>