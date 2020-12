Séries : Episode 4: la confrontation sur Auvio

Cette semaine nous vous proposons une série inédite, tirée d’un podcast qui vient de sortir : One Coin, le réseau. C’est l’histoire d’une arnaque géante, d’une fausse monnaie numérique - le One Coin - qui a berné des dizaines de milliers de victimes à travers le monde et brassé des milliards de dollars. Son principal revendeur en Belgique ? L’ancien député Laurent Louis. Après des mois d’enquête, à rencontrer des victimes et rassembler des preuves, Gilles Quoistiaux décide d’appeler Laurent Louis. C’est l’heure de la confrontation. Une série de Gilles QUOISTIAUX, réalisée avec Marie VANCUTSEM, Jonathan REMY et Thibaut QUINET