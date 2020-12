Séries : Episode 3: que fait la police ? sur Auvio

Cette semaine nous vous proposons une série inédite, tirée d’un podcast qui vient de sortir : One Coin, le réseau. C’est l’histoire d’une arnaque géante, d’une fausse monnaie numérique - le One Coin - qui a berné des dizaines de milliers de victimes à travers le monde et brassé des milliards de dollars. Son principal revendeur en Belgique ? L’ancien député Laurent Louis. Aujourd’hui, on se demande ce que fait la justice dans ce dossier, qui selon nos calculs, pèse 7 millions d’euros. 7 millions subtilisé aux victimes, rien qu’en Belgique. C’est une série de Gilles QUOISTIAUX, réalisée avec Marie VANCUTSEM, Jonathan REMY et Thibaut QUINET