Séries : Episode 2: l'approche sur Auvio

Toute cette semaine on vous propose la série « OneCoin, le réseau », issue du podcast du même nom. Une histoire d’arnaque à la cryptomonnaie, une fausse monnaie virtuelle qui a fait des dizaines de milliers de victimes à travers le monde et brassé des milliards de dollars. Jusque chez nous, en Belgique. Car ici, le principal revendeur de OneCoin, c’est l’ex-député fédéral… Laurent Louis. On poursuit notre enquête. Hier, Gilles Quoistiaux nous annonçait qu’il allait se créer un faux-profil pour tenter d’approcher Laurent Louis et comprendre ses méthodes… C’est une série réalisée avec Marie Vancutsem, Jonathan Rémy et Thibaut Quinet.