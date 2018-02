Oliviero Toscani - Entrez sans frapper - 16/02/2018

Le photographe italien Oliviero Toscani pour son expo "Razza Umana" (La Race Humaine), à voir à la Cité Miroir à Liège jusqu'au 1er avril.



Dans les années 90, le travail photographique d'Oliviero Toscani, pour le compte de l'entreprise textile Benetton, envahit le monde. Controversées, choquantes, interpellantes, ses images ne laissent pas indifférent. Avec RAZZA UMANA, un projet artistique, culturel et anthropologique, Toscani et son équipe sillonnent le monde pour récolter des visages. Les photographies et vidéos font l'objet de publications et d'expositions itinérantes.



Oliviero Toscani et son équipe visitent des villes, des villages, des places, installent des studios photographiques à chaque arrêt. Après la Thaïlande, la Pologne, la Colombie, le Mexique, le Guatemala, la Suisse, le Japon, Israël, la Namibie et sa chère Italie, Oliviero Toscani a continué cette expérience insolite en Belgique, à La Cité Miroir de Liège. 700 portraits sont exposés : des hommes, des femmes, des enfants, des blondes, des bruns, blancs, noirs, tatoués, colorés, d'ici ou d'ailleurs. Ils n'ont en commun qu'une seule chose : tous sont inconnus.

Émission Entrez sans frapper