Olivier Grenson entrez sans frapper podcast

Tout début 2020 - il n'est pas encore question du Covid 19 en Europe - Olivier Grenson se lance un défi, du genre de ces résolutions qu'on prend le jour de l'An et qu'on abandonne le lendemain. Ce défi, c'est de laisser vagabonder son imaginaire, et puis de le fixer, à raison d'un dessin par jour, à travers les 365 pages de son agenda encore vierge. À la manière d'un cadavre exquis, il ne sait pas le lundi ce qu'il dessinera le mardi. Pour se motiver, il poste ses dessins quotidiens sur sa page Facebook, pour que ses followers lui réclament leur dû même quand l'inspiration ou l'envie ne sont pas là. S'ensuit une histoire onirique d'une beauté sans pareille, intégrant les événements d'une année 2020 tellement particulière - le confinement n'étant pas le moindre - où les rêves les plus fous se confrontent à une réalité qui l'est parfois tout autant. Le Nageur solitaire est un OVNI, qu'on se le dise !