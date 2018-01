Olivier Bourdeaut - Entrez sans frapper - 09/01/2018

Olivier Bourdeaut, l'auteur d' "En attendant Bojangles", pour son deuxième roman "Pactum Salis" (Finitude). Très improbable, cette amitié entre un paludier misanthrope, ex-Parisien installé près de Guérande, et un agent immobilier ambitieux, prêt à tout pour « réussir ». Le premier mène une vie quasi monacale, déconnecté avec bonheur de toute technologie, tandis que le second gare avec fierté sa Porsche devant les boîtes de nuit. Liés à la fois par une promesse absurde et par une fascination réciproque, ils vont passer une semaine à tenter de s`apprivoiser, au cœur des marais salants. Il sera ce mardi soir à 20h00 à Passa Porta Bookshop à Bruxelles.

Émission Entrez sans frapper