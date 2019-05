Nous, vous...le monde - Le Monde est un Village a 20 ans ! - 01/05/2019

PY reçoit Didier Melon, animateur de l’émission Le Monde est un Village. Plutôt deux fois qu’une… Le Monde est un Village est de retour avec une nouvelle fête à l’occasion de sa 20e saison. Après un concert magique en octobre dernier, ce sont plus de 50 artistes et 30 projets qui seront exposés sur la scène du 140 pour une soirée-concert exceptionnelle, avec des collaborations inédites, des créations et des surprises. A ne pas manquer le vendredi 3 mai au 140 à Bruxelles de 20h à 23h.