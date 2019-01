“L'humour est la forme la plus saine de la lucidité” disait Jacques Brel. Plus qu’un trait de caractère “agréable” (pour celles et ceux qui pratiquent l’humour plutôt que l’ironie ou le sarcasme), l’humour est considéré par la psychologie positive comme une force de caractère ! Réveil en douceur avec “Maitre” Ilios Kotsou à 7h55. (R)