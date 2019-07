Nous, migrants - Ethiopie – Erythrée : depuis la fin de la guerre, les ex-ennemis font des...

La réalité des flux migratoires est diverse, mais leur moteur est toujours la perspective d’une meilleure vie. Avec ce que cela implique de déracinement et d’efforts d’adaptation. En vingt portraits sensibles, les rédactions des Médias Francophones Publics vous invitent à découvrir une partie de cette réalité. Une série inédite de portraits de France Inter, la RTS, ICI Radio Canada, RFI et la RTBF.



L’Erythrée et l’Ethiopie viennent de signer la paix. Le commerce entre les deux pays est relancé. C’est notamment le cas près de la frontière, dans la ville de Mekele. Un sujet de Léa-Lisa Westerfhoff.