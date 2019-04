Nos démocraties européennes vont-elles se fracasser sur le défi migratoire? - Démocratie en...

C’est l’enjeu qui polarise le plus les débats, en ce moment, dans nos démocraties occidentales. Comment faire face au défi migratoire? Le sujet est politiquement très délicat et charrie beaucoup de peurs dans toute une partie de la population. Peur de l’invasion, peur d’un détricotage de nos modèles sociaux et culturels. Alors, entre fantasmes et préoccupations fondées, on a voulu faire le point dans un grand débat en public à l’Uliège avec François Gemenne (Uliege – Sciences-Po Paris), Marco Martiniello (directeur du CEDEM - Uliège) et Philippe Van Parijs (professeur émérite de l’UCLouvain et de l’université d’Oxford).