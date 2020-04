Ce mercredi Régine Dubois revient avec sa chronique "Non Peut-être" en attendant le retour de "Vous connaissez peut-être" qui nécessite d’aller à la rencontre des gens… Non peut-être c’est un focus chaque semaine sur ces gens qui ont dit non à des projets et qui s’en sont peut-être mordu les doigts ! Aujourd'hui Régine s’arrête sur l’histoire d’un tube mondial !