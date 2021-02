Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Nicoletta pour son livre "Soul Sister - 50 ans de scène" (Cherche Midi).



Elle est l'une des plus belles voix de la chanson française, "la seule Blanche avec une voix de chanteuse noire" disait d'elle son ami Ray Charles, qui lui avait fait l'honneur de la considérer comme une Soul Sister. A la fin des années 1960, la jeune Nicoletta n'imaginait pas un tel succès ! "La Musique", "Ma vie c'est un manège", "Il est mort le soleil", "Mamy Blue", "Les Volets clos", "Fio Maravilla" : les tubes s'enchaînent et la chanteuse parcourt le monde, de récital en récital. Depuis plus de cinquante ans, elle se produit seule avec ses musiciens et ses choristes, ou encore en duo avec Bernard Lavilliers, JoeyStarr ou Florent Pagny. Sa voix puissante sert magnifiquement le gospel qu'elle a popularisé en France. Nicoletta se confie ici comme jamais, revenant sur ses années difficiles, ses débuts dans le métier, ses rencontres, ses réussites et ses défis. Les nombreuses photographies et documents, souvent inédits, qui accompagnent ce récit, nous font revivre les grands moments de la chanson française et du gospel.