Nicole Croisille - Entrez sans frapper - 05/03/2019

La chanteuse, danseuse et actrice française Nicole Croisille pour la pièce "Jeanne" de Jean-Robert-Charrier , à voir du 12 au 17 mars au Centre culturel d'Auderghem à Bruxelles. Jeanne est une fonctionnaire à la retraite. Demoiselle, elle vit seule dans son appartement parisien en haut d'une tour.Son franc parler et sa parano la coupent progressivement de son entourage. Pour aider les personnes en difficultés, les services sociaux mettent en place un service d'aide à la personne dont bénéficiera Jeanne.La rencontre entre Jeanne, le jeune Marin (livreur de plateaux repas) et Anne Legal (responsable des services de la Mairie) créera un électrochoc dans le quotidien de notre héroïne...

