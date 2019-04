Nicolas Rey - Entrez sans frapper - 12/04/2019

Notre invité : Nicolas Rey pour son livre « Lettres à Joséphine » (Ed. Au Diable Vauvert) : "J'étais devenu un fantôme. Une sorte de mort-vivant. J'ai trouvé un ultime sursaut d'énergie pour avaler une poignée de tranquillisants avec un fond de vodka. Je me suis assis dans mon fauteuil club et j'ai regardé une série sur HBO. Je me suis réveillé en pleine nuit. Non. Le cauchemar était bien réel. Joséphine n'était plus amoureuse de moi."

Émission Entrez sans frapper