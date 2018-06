Nicolas Rey - Entrez sans frapper - 07/06/2018

L'écrivain et scénariste français Nicolas Rey pour son livre "Dos au mur" (Au Diable Vauvert).



« On va arrêter d'éviter le sujet principal de ce livre. On va mettre les mains dans le cambouis une fois pour toutes. Le crime commence par une bonne nouvelle. Les éditions de la Férinière me proposent la rédaction d'un recueil de nouvelles. Le seul problème, c'est que je suis un écrivain qui n'arrive plus à écrire. Plus une seule ligne. Rien. Le vide intersidéral. » Plagiaire, menteur, infidèle, Nicolas Rey, dos au mur, avoue tout.

Émission Entrez sans frapper