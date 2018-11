Nicolas Mathieu, Prix Goncourt 2018 - Entrez sans frapper - 26/11/2018

L'écrivain français Nicolas Mathieu pour son deuxième roman "Leurs enfants après eux" (Actes Sud), Prix Goncourt 2018.



Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l'Est, des hauts-fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a quatorze ans, et avec son cousin, pour tuer l'ennui, il décide de voler un canoë et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence.

