Nicolas d'Estienne d'Orves et Natalie Carter - Entrez sans frapper - 03/04/2018

L'écrivain et journaliste français Nicolas d'Estienne d'Orves et sa mère Natalie Carter, scénariste, adaptatrice, dessinatrice, dialoguiste, pour leur thriller « Le Silence et la Fureur » (XO éditions). Un lac perdu de l'Ontario, et au milieu, une petite île escarpée où souffle le vent mauvais du soupçon. Max King, pianiste adulé dans le monde entier, y vit reclus dans sa maison, prisonnier de ses obsessions et de ses cauchemars. Il y a dix ans, un drame l'a condamné au silence : la moindre note sur le clavier provoque en lui d'effrayantes douleurs. Pour cet immense artiste, la musique est devenue un bourreau. Mis à part sa gouvernante, Max King ne voit personne. Ni sa femme Fiona, ni son fils Luke, qui a quitté l'île et que tout le monde surnommait le « petit prince ». Un futur pianiste de génie, comme son père. Le retour de Luke résonnera comme un cataclysme sur cette terre maudite. Et du silence jaillira bientôt la fureur.

