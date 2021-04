Napoléon, le Crépuscule de l’Aigle : Episode 3 : Le piège sur Auvio

En se rendant aux Anglais, Napoléon a-t-il fait preuve de naïveté ? Pensait-il vraiment pouvoir finir ses jours tranquillement dans un cottage du côté de Londres ? Il s’est en tout cas lourdement trompé : les Anglais ne le relâcheront plus jamais et décident de le déporter sur une île minuscule, perdue dans l’océan atlantique : Sainte-Hélène.



À l’occasion du bicentenaire du décès de Napoléon, La Première diffuse en primeur une série radiophonique inédite, « Napoléon, le Crépuscule de l’Aigle », réalisée par Franck Istasse et Pierre Devalet. 5 épisodes de 54 minutes sur les dernières années de l’empereur. Des Cent-Jours jusqu’à sa mort : des années cruciales pour comprendre l’installation durable de la légende napoléonienne dans les siècles suivants. Avec quatre historiens, parmi les meilleurs spécialistes du premier Empire : Thierry Lentz, Emmanuel de Waresquiel, Pierre Branda et Charles-Éloi Vial.