Napoléon, le Crépuscule de l’Aigle : Episode 2 : Les dernières heures de l'Empire sur Auvio

Après la défaite et l’humiliation de Waterloo, Napoléon revient à Paris. Son espoir : lever une nouvelle armée pour défendre la France contre tous les alliés. Il est tenté par la dictature, il doit faire face à une opposition implacable et choisit finalement d’abdiquer pour la seconde fois. Il rêve de finir ses jours aux Etats-Unis, mais il décide au final, chose incroyable, de se rendre aux Anglais, ses ennemis de toujours.



À l’occasion du bicentenaire du décès de Napoléon, La Première diffuse en primeur une série radiophonique inédite, « Napoléon, le Crépuscule de l’Aigle », réalisée par Franck Istasse et Pierre Devalet. 5 épisodes de 54 minutes sur les dernières années de l’empereur. Des Cent-Jours jusqu’à sa mort : des années cruciales pour comprendre l’installation durable de la légende napoléonienne dans les siècles suivants. Avec quatre historiens, parmi les meilleurs spécialistes du premier Empire : Thierry Lentz, Emmanuel de Waresquiel, Pierre Branda et Charles-Éloi Vial.