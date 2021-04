Napoléon, le Crépuscule de l’Aigle : Episode 1 : L'invasion d'un seul homme sur Auvio

C’est un fait unique dans l’histoire : le 1er mars 1815, Napoléon débarque à Golfe-Juan, près de Cannes. Il revient de l’Île d’Elbe et de l’exil auquel il a été contraint après sa première abdication. Il remonte sur Paris en ralliant de plus en plus de troupes. Il reprend son trône et chasse Louis XVIII, sans tirer un seul coup de feu. Mais il est déclaré hors-la-loi par pratiquement toute l’Europe et doit défendre son empire. Tout va se jouer à Waterloo…



À l’occasion du bicentenaire du décès de Napoléon, La Première diffuse en primeur une série radiophonique inédite, « Napoléon, le Crépuscule de l’Aigle », réalisée par Franck Istasse et Pierre Devalet. 5 épisodes de 54 minutes sur les dernières années de l’empereur. Des Cent-Jours jusqu’à sa mort : des années cruciales pour comprendre l’installation durable de la légende napoléonienne dans les siècles suivants. Avec quatre historiens, parmi les meilleurs spécialistes du premier Empire : Thierry Lentz, Emmanuel de Waresquiel, Pierre Branda et Charles-Éloi Vial.