Le mug - chronique 2 : Et si on avait jamais marché sur la Lune ? sur Auvio

Le lancement de la fusée SpaceX est le premier vol habité depuis 9 ans pour les USA. Un voyage qui reste encore aujourd’hui une prouesse et ce près de 51 ans après la plus incroyable des missions du programme spatial américain. L’homme a marché sur la Lune et c’est l’un des événements les plus importants du XXème siècle ! Pourtant, une minorité de sceptiques reste persuadée que l’alunissage est aussi crédible que Bruce Willis qui détruit un astéroïde dans Armageddon !