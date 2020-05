Le mug - chronique 2 : The Philadelphia Experiment sur Auvio

Chaque lundi, on aime se replonger dans des histoires souvent fascinantes et chargées d’un puissant pouvoir d’évocation. Et que seraient les légendes urbaines sans les expériences militaires ? Après la zone 51 qui abriteraient des extraterrestres, l’armée américaine est aussi à l’origine d’une rumeur persistante : la fameuse expérience de Philadelphie ! Pas d’aliens ici, mais une histoire où il est question de voyage dans le temps et surtout d’invisibilité !