Le mug - chronique 2 : sur Auvio

Ce matin Ayrton Touwaide nous emmène au panthéon des films maudits, introuvables, cachés et invisibles, il y a le Disney censuré Mélodie du Sud, le Don Quichotte d’Orson Welles et bien d’autres exemples. Et si beaucoup ont refait surface grâce à la magie d’internet, il y en un qui demeure toujours introuvable ! La chimère que tout cinéphile se rêve de découvrir s’appelle The Day the Clown Cried. Ce drame au sujet douloureux est le fruit d’incalculables spéculations depuis bientôt 50 ans !