Murielle Magellan entrez sans frapper podcast

Laura Delabre vit paisiblement à Marmande où elle gère l'entreprise de peinture de son mari. Passionnée de littérature japonaise, elle est heureuse d'apprendre que la média-thèque de la ville organise une rencontre avec Takumi Kondo, un de ses auteurs favoris. Le hasard veut que le spécialiste parisien qui doit animer la soirée se retrouve bloqué dans son TGV. La directrice du lieu, paniquée, demande à Laura de le remplacer au pied levé. La prestation de la jeune femme est remarquable. Très agréablement surpris, le romancier en parle le lendemain sur une grande chaîne de radio. À la suite de ce succès inattendu, elle est félicitée et sollicitée de toute part. Ces changements produisent sur Laura une étrange réaction. Elle grandit. Un mètre soixante-dix... Un mètre quatre-vingts... Mais plus elle grandit, plus sa vie se fragilise. Son mari, ses amis, tous ceux qu'elle aime et apprécie se détournent d'elle, l'abandonnent. Si elle en souffre, elle fait aussi d'autres rencontres. Un mètre quatre-vingt-dix. Deux mètres... Et elle continue à s'épanouir. Deux mètres dix... Elle est devenue une géante magnifique.