Le Mug - invité 1 : Spéciale John Lennon 40 ans de sa mort Mug avec Marc Ysaye et Johan RAL sur Auvio

Le 8 décembre 1980, il y a tout juste 40 ans le monde était sous le choc. John Lennon, le Beatle de génie et créateur de l'hymne pacifique « Imagine » succombait au coup de folie de Mark David Chapman. L'idole de plusieurs générations était assassinée de sang froid. Le mug revient sur les 40 ans de sa mort avec Marc Ysaye et Johan RAL, consultant en communication et spécialiste des Beatles