Le Mug - invité 1 : « BONO PAR BONO - Conversations avec Michka Assayas » sur Auvio

Le livre d'entretiens que Bono a tenus avec l'écrivain Michka Assayas est traduit dans le monde entier. Pour la première fois, le chanteur parle à coeur ouvert de son enfance, de ses rapports conflictuels avec son père, mort en 2001, de la conjugalité, de sa vie de rock star, de son rapport avec la célébrité, mais aussi de ses rencontres avec Clinton, Bush, Blair et les autres... et bien entendu de son combat pour l'Afrique. Mais il évoque aussi le peintre Balthus et les top models Naomi Campbell et Christy Turlington...