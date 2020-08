Monumental : Lisbonne sur Auvio

Lisbonne a le vent en poupe! C'est le résultat de plusieurs classements qui mettent en tête la capitale portugaise comme destination de plus en plus prisée par les touristes. La ville compte de nombreux monuments et lieux mythiques: la Praça do Comércio, le pont du 25 avril, le Christ Roi, l'Elevador de Santa Justa, le quartier de l'Alfama ou encore celui de Belém.

Visite avec Dejanirah Couto, historienne et auteur du livre "Histoire de Lisbonne", aux éditions Fayard.

