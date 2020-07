Située dans le sud de l'Italie, Naples est l'une des plus anciennes villes d'Europe et est aujourd'hui l'une des plus grandes cités méditerranéennes. Naples a la réputation d'être bruyante et désordonnée mais c'est ce chaos qui fait son charme.

Pour brosser le portrait de cette ville à part, Monumental accueille Jean-Noël Schifano auteur du "Dictionnaire amoureux de Naples" aux éditions Plon.