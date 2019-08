Monumental - Monumental - Bali - 16/08/2019

Les rêves, la passion, la douceur de vie, l'exotisme sont au cœur d'un petit paradis sur terre : Bali ou « l'île des dieux ». Bali, petite île par sa surface mais si grande par sa beauté et ses traditions, est située dans l'archipel indonésien entre les îles de Java et Lombok. Johanne Dussez nous invite à la découverte de l'île indonésienne de Bali. Son invitée est Christine Barrely, auteure de « Bali, Lombok et les Gili », collection GéoGuide Gallimard Loisirs, et « Bali et Lombok », aux éditions du Chêne.

Casting et équipe Animateur Jean-Louis LAHAYE