Monumental - Monumental: Capri - 09/08/2019

Avec ses six kilomètres de long sur presque trois de large, Capri est une île qui se trouve dans la baie de Naples. Depuis l'Antiquité, elle ne cesse de subjuguer les visiteurs. Sur place, il est impossible de ne pas visiter la villa Jovis, mais aussi la villa Malaparte, la via Krupp, les Faraglioni ou encore la grotte bleue.

Johanne Dussez nous emmène visiter l'île de Capri avec son invité Clemens Krause, archéologue et spécialiste de l'architecture gréco-romaine.

