Monumental - Monumental : Tanger - 02/08/2019

Tanger, lieu très convoité, zone tampon entre mer et océan, va être au centre de plusieurs crises marquées par des rivalités européennes puis internationales. Des peintres, des écrivains vont progressivement écrire la symbolique et formé l'imaginaire de la ville.

Un accord va être trouvé en 1923, accord qui en fera une zone internationale. A l'échelle de l'histoire, c'est une expérience unique que celle de l'administration d'une ville par plusieurs pays.



Johanne Dussez reçoit Mohamed Métalsi, doyen de l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès, ancien directeur des actions culturelles de l'Institut du monde arabe à Paris et auteur du livre "Tanger" éditions Actes Sud.

