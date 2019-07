Monumental - 19/07/2019

14 heures : Monumental : Las Vegas

"Welcome to fabulous Las Vegas": c'est avec cette phrase inscrite sur un panneau d'affichage que sont accueillis chaque année des millions des touristes. Las Vegas fascine ou déconcerte mais ne laisse pas indifférent. Comment est née cette ville ? Quelle est son histoire et pourquoi est-elle devenue la capitale mondiale du divertissement ? Pour répondre à ces questions, Johanne Dussez reçoit la géographe Pascale Nédélec.

Casting et équipe Animateur Jean-Louis LAHAYE