Monumental - 05/07/2019

Monumental : CANNES



Johanne Dussez nous emmène au soleil, aujourd'hui, à Cannes. C'est au XIXe que ce petit village de pêcheurs va connaître un développement considérable. De magnifiques demeures secondaires pour l'hiver vont sortir de terre tout comme de somptueux palaces. La ville va peu à peu se transformer, et plus tard, c'est le festival qui va y attirer les foules. Nous revenons sur l'histoire et l'expansion de cette ville de la Riviera avec Marie-Hélène Cainaud, archiviste de la ville de Cannes.

Invitée : Marie-Hélène Cainaud, archiviste de la ville de Cannes.

Casting et équipe Animateur Jean-Louis LAHAYE