Avant d’envoyer des êtres humains dans l’espace, les chercheurs américains de la Nasa y ont envoyé des animaux. Ham, un jeune chimpanzé, est le premier d’entre eux à avoir accompli un vol suborbital Récupéré in extremis dans l’océan, il a terminé paisiblement sa vie au zoo d’Asheboro et sa tombe se trouve à Alamogordo. Sur base de ces faits bien réels, Fabienne Blanchut a imaginé une vie à Ham et lui a prêté une formidable histoire d’amitié avec un jeune garçon, Josh Shapiro. Le roman est rédigé comme si celui-ci, devenu un monsieur d’âge respectable, remontait le fil de ses souvenirs et racontait leur histoire. En 1957, le père de Josh devient responsable en chef du centre de médecine aérospatiale sur l’Air Force Base d’Holloman. Toute la famille quitte la Californie pour le Nouveau Mexique et cela ne plaît pas du tout à Josh. Pour le consoler, son père lui permet d’entrer dans les labos où se trouvent les animaux. C’est là qu’il rencontrer « Number 65 », un bébé chimpanzé, fragile et malade. Josh le nomme Ham et entreprend de le soigner. Il y réussit au-delà de tout espoir et une amitié inconditionnelle se développe entre eux. Ils sont séparés quand Josh tente de s’opposer à sa sélection pour les vols spatiaux mais se retrouvent après l’exploit de Ham. Et ne se quittent plus lorsque Ham est envoyé au zoo d’Asheboro où Josh est nommé primatologue. Des années plus tard, en 2013, quand le Président Obama invite Josh à donner une conférence sur les débuts de la conquête spatiale et l’aventure de Ham. Allergique à l’avion, le vieux monsieur entreprend un périple de 1749 miles pour gagner Alamagordo. Le roman se transforme en un plaisant road movie. Il se termine par une émouvante allocution de Josh au musée de l’exploration spatiale.