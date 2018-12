Milo Manara - Entrez sans frapper - 17/12/2018

L'auteur italien de bande dessinée Milo Manara pour sa BD "Le Caravage - Tome 2 : La Grâce (Glénat) et son exposition, à voir à la Galerie Huberty & Breyne jusqu'au 5 janvier 2019.



Susceptible, impétueux, hédoniste et bagarreur, le Caravage n'est pas seulement le maître du clair-obscur et l'un des plus grands peintres de l'histoire de l'Art, c'est aussi l'auteur d'une vie d'aventure au moins aussi incroyable que son œuvre. Avec ce second volume, Milo Manara parachève son chef-d'œuvre : rendre hommage au plus grand artiste de son temps dans une ode à l'art et à la beauté.

Émission Entrez sans frapper