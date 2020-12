Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Michka Assayas pour son livre « Brian Wilson - Interview, Malibu, 1992 » (Ed. Le Mot et le Reste). En 1992, grâce à Christian Fevret des Inrockuptibles, Michka Assayas entre enfin en contact avec le leader des Beach Boys, Brian Wilson, et parvient à l'interviewer pour le compte du magazine. De cette rencontre à Malibu émerge un article fleuve d'une cinquantaine de pages. En préambule de l'interview, Michka parle de sa relation à la musique des Beach Boys, de leur place dans le paysage musical international, de l'importance de Brian Wilson dans l'évolution de la pop, de son histoire tantôt tragique, tantôt fantastique. Puis vient le temps de l'échange, passionnant, entre le jeune critique rock et ce génie fou qu'est Brian Wilson, quatre ans après son retour sur le devant de la scène, quatre ans après sa résurrection.