Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le réalisateur, scénariste, producteur, monteur et acteur français Michel Hazanavicius pour "Les Grand Classiques : La Classe américaine" avec Dominique Mézerette (Allary), qui sort ce jeudi 28 mai.



Oeuvre clandestine depuis sa sortie en 1993, La Classe américaine entre enfin dans la collection Les Grands Classiques. Découvrez les dialogues complets du film culte de Michel Hazanavicius et Dominique Mézerette, accompagnés d'un appareil critique et enrichis d'illustrations originales d'un des auteurs. Celui qui est vivant. L'autre dessinait mieux, mais il est mort. Monde de merde. Des extraits des films Warner Bros sont montés et doublés à "leur manière" par des acteurs français : George Abitbol, "l'homme le plus classe du monde" meurt en prononçant les mystérieux mots "Monde de merde". Les journalistes Dave, Peter et Steven mènent l'enquête...