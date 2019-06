Michel Bussi - Entrez sans frapper - 05/06/2019

L'écrivain français Michel Bussi pour son nouveau livre "J'ai dû rêver trop fort" (Presses de la Cité).



Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles que notre esprit invente. Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop nombreuses, doit-elle croire qu'il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous ? Qui s'évertue à lui faire revivre cette parenthèse passionnelle qui a failli balayer sa vie ? Quand passé et présent se répètent au point de défier toute explication rationnelle, Nathy doit-elle admettre qu'on peut remonter le temps ?

Émission Entrez sans frapper