Michel Boujenah - Entrez sans frapper - 18/06/2018

L'acteur, humoriste et réalisateur français Michel Boujenah pour son spectacle "Ma vie encore plus rêvée", à voir au Waterlol à Waterloo le jeudi 13 septembre.



Puisqu'il n'avait pas envie de raconter sa vie, Michel Boujenah a décidé de l'imaginer. « J'ai toujours pensé qu'il était plus passionnant de rêver sa vie que de la vivre. Alors je peux devenir un vrai « héros » puisque j'invente ma vie, et si je l'imagine cette vie que je n'ai pas vécue, alors tout est possible. Et puis on va rire, je ferai tout pour cela puisque je me demande souvent si j'écris pour faire rire ou si je fais rire pour écrire. Qu'importe si vous tous passez un beau moment rempli d'émotion. »

(Michel Boujenah)

