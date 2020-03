Le Mug : Le Mug sur Auvio

Le Grand Mug : Michaël Petkov-Kleiner pour son livre « Le rôle fondamental du plombier dans le porno ». Un ouvrage qui nous propose une immersion dans la porn culture... Pour découvrir comment les clichés et l'opinion publique influencent les pratiques sexuelles d'une société. Le godemiché est-il un révolutionnaire qui a retourné sa veste ? Les poupées sexuelles vont-elles nous réduire en esclavage ? Toutes ces questions et bien d'autres encore trouvent dans cette ouvrage des réponses cohérentes. Après avoir eu un problème d'évier et enquêté sur le rôle fondamental du plombier dans le porno, l'auteur s'est en effet lancé, non sans humour, dans une suite d'investigations sexuelles à haute teneur journalistique.