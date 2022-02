L'histoire continue

Cet épisode raconte deux événements : l’affaire du Métro Charonne et le massacre des Algériens dans Paris, le 17 octobre 1961. Des journées où le sang a coulé sous les matraques de la police française, alors que la guerre d’indépendance algérienne étaient en train de prendre fin. Sur fond de crise politique, la tension et le niveau de violence grimpent en France. Ces événements, longtemps oubliés des livres d’histoire, résonnent avec les massacres commis en Algérie depuis le début de la guerre et 1956. Pour mieux comprendre ce lien, notre invitée est Safia Kessas, journaliste. Elle a enquêté sur l’histoire de sa famille qui a fui l’Algérie. Elle a rassemblé les éléments épars de cette histoire qui montre combien la mémoire sur ces événements reste trouble.