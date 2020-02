Le mug - Invité 1 : Focus sur le docu "Metoo secoue aussi la France" sur Auvio

Quel a été l’impact du #Metoo dans les médias francophones ? On se pose la question à l’occasion de la diffusion du documentaire "Metoo secoue aussi la France" qui propose de revenir sur la vague virtuelle qui a fait réagir de nombreuses femmes à travers 82 pays en octobre 2017 suite à un tweet. Onde de choc ? Libération de la parole ? Prise de conscience ? Statu quo ? Un docu à voir ce soir dans l’émission Doc Shot, présentée par François Mazure à 22:40 sur La Une et à découvrir déjà à 9h avec Anne Richard, réalisatrice et co-auteur du docu avec Annette Lévy Willard